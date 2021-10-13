В тюменском суде братья и их сообщник частично признали вину в подрыве банкоматов. Фото - Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

В Уватском районном суде состоялось первое судебное заседание по уголовному делу в отношении трёх участников преступной группы: братьев Андрея и Сергея Ткачевых, а также Александра Зырянова. Мужчин обвиняют в подрывах банкоматов.

– В ходе судебного заседания огласили обвинительное заключение, определили порядок исследования доказательств, допрошены два свидетеля со стороны обвинения, – сообщили в официальном телеграм-канале объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области.

Подсудимые вину признали частично. Следующее судебное заседание назначено на 28 октября.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области задержали мужчин, которые подозреваются в подрыве банкоматов. Оказалось, что ранее они уже отбывали наказание за точно такие же преступления, однако снова взялись за старое.