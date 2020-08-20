В Тюменской области задержали жителей Татарстана, подрывавших банкоматы. Фото - pixabay.com.

В Тюменской области задержали мужчин, которые подозреваются в подрыве банкоматов. Оказалось, что ранее они уже отбывали наказание за точно такие же преступления, однако снова взялись за старое.

Оперативники напомнили, что в конце июля в селе Уват злоумышленники закачали и подорвали банкомат, похитив более 900 тысяч рублей. Тогда мужчинам удалось скрыться. В августе они снова дали о себе знать – теперь в Тобольской районе. Перекусив решётки на окнах здания «Почты России», преступники проникли внутрь и подорвали банкомат, где находилось более миллиона рублей. Но довести до конца умысел им не удалось: сработала сигнализация.

– Четверо жителей Татарстана, подозреваемых в совершении серии краж из банкоматов, задержаны. В автомобиле, на котором они передвигались, находилось все оборудование, с помощью которого совершались преступления, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В настоящее время в отношении ранее судимых за аналогичные преступления мужчин возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Расследование продолжается.