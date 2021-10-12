В Тюмени скончался бывший руководитель кардиоцентра Вадим Кузнецов

Фото: Тюменский кардиоцентр

В Тюмени скончался доктор медицинских наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и бывший руководитель Тюменского кардиоцентра Вадим Кузнецов. Информация об этом появилась на странице медучреждения в соцсети.

«Коллектив Тюменского кардиологического научного центра выражает глубокие соболезнования родным, многочисленным коллегам и друзьям Вадима Анатольевича. Это огромная утрата для нас» - говорится в сообщении.

О том, когда пройдет прощание с доктором, станет известно позднее.

СПРАВКА КП

Вадим Кузнецов родился в 1956 году в Новосибирске, где с отличием окончил мединститут. Затем он прошел интернатуру в качестве участкового врача-терапевта в Бердской центральной городской больнице и окончил аспирантуру в Институте терапии Сибирского отделения АМН СССР.

В 1986 году медик защитил кандидатскую диссертацию на тему «Методы эхокардиографии в диагностике патологии коронарных артерий, клапанного аппарата сердца у больных ишемической болезнью сердца», а в марте 1993-го - докторскую диссертацию.

В 1995 году Высшая аттестационная комиссией РФ присвоила ему звание профессора. А в 2007 он удостоился почетного звания «Заслуженный деятель науки РФ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Тюмени скончался известный врач Зураб Чантурия. Коллеги специалиста выразили соболезнования (подробнее)