В Тюмени скончался известный врач Зураб Чантурия. Фото - "ЮНИМЕД I Медицинский центр I Тюмень" в ВК.

В Тюмени скончался известный врач-отоларинголог Зураб Чантурия. Коллеги специалиста выразили соболезнования.

«Нас постигла огромная утрата: ушел из жизни дорогой наш Зураб Ильич Чантурия. Нет слов, чтобы выразить те чувства, которые испытываем мы. Но родным и близким ещё тяжелее: мы выражаем им свои глубокие соболезнования. Нам так будет не хватать Зураба Ильича!», – такое сообщение появилось на официальной страничке медицинского центра «Юнимед» в социальной сети "ВКонтакте".

Коллеги врача отмечают, что тот всегда был готов помочь и словам, и дело: «Настоящий профессионал, достойный человек, надежный друг – таким мы его запомним».

– Лечилась у этого врача с трех лет. Единственный врач, который смог поставить мои болезни на паузу. Я бы не смогла выжить без него. Царствие небесное и светлая память человеку с большой буквы. Вся моя семья соболезнует. Это очень большая потеря для всех. Лучше врача просто нет. Лучше человека просто нет, – отметила одна из пациенток.

СПРАВКА "КП"

Зураб Чантурия родился в Грузии. В 1992 году он окончил Тюменский государственный медицинский институт по специальности «Лечебное дело». Спустя год завершил обучение в интернатуре и стал специализироваться на оториноларингологии.