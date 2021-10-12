«Кругом лужи крови и куски мяса». Под Тобольском в ДТП попал фургон с животными

Под Тобольском в ДТП попал фургон с животными. Фото - "Криминальный Тобольск" в ВК.

В районе Алемасовского кладбища под Тобольском в ДТП попал фургон с животными. По словам очевидцев аварии, в которой, к счастью, люди не пострадали, «кругом лужи крови и куски мяса».

По информации регионального управления Госавтоинспекции, дорожный инцидент произошел сегодня, 12 октября, поздней ночью на 229-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск. Здесь 43-летний водитель большегруза Volvo въехал в фургон «ГАЗ», не сумев выбрать безопасную дистанцию.

Всего в фургоне перевозились 26 голов скота. Погибли три коровы и столько же овец. В настоящее время автоинспекторы устанавливают обстоятельства случившегося ДТП.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что на Червишевском тракте произошло массовое ДТП из-за собак, которые выбежали на проезжую часть. Водитель Geely пытался объехать стаю, но сбил насмерть одного из животных.