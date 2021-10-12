В Тюмени произошло массовое ДТП из-за стаи собак: одну сбили насмерть, девушку выбросило из машины

В Тюмени произошло массовое ДТП из-за стаи собак. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На Червишевском тракте в Тюмени произошло массовое ДТП из-за собак, которые выбежали на проезжую часть. Водитель Geely пытался объехать стаю, но сбил насмерть одно из животных.

После машина въехала в ограждение, которое установлено вдоль разделительной полосы, и столкнулся с Volvo. Китайская иномарка несколько раз перевернулась и улетела с дороги в кювет. 32-летняя женщина, сидевшая за рулем, вылетела из авто.

В Тюмени произошло массовое ДТП из-за стаи собак. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

– Горожанка получила травмы. Пострадал еще один мужчина. Участниками аварии также стали Mazda и Hyundai, водителям которых не удалось проехать мимо сломанного ограждения, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

По информации местного депздрава, у мужчины диагностировали закрытый перелом ноги со смещением. Его еще осматривают на наличие других травм. Состояние оценивается как средней тяжести. А вот женщина находится в тяжелом состоянии. Ей экстренно сделали операцию из-за закрытой травмы живота и внутрибрюшного кровотечения. Она в реанимации.