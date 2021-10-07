Тюменцам на три недели запретят проезд по перекрестку улиц Холодильной и Жигулевской. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам на три недели (с 16 октября по 9 ноября) запретят проезд по перекрестку улиц Холодильной и Жигулевской. Здесь будут выполняться работы по реконструкции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

– Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Елизарова, Минской и Харьковской, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут движения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на пересечении улиц Мельникайте и Республики изменят направление движения по полосам. Это нужно для улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения пропускной способности в этом районе.