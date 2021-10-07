Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 октября 2021 11:38

Тюменцам на три недели запретят проезд по перекрестку улиц Холодильной и Жигулевской

Об этом сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Тюменцам на три недели запретят проезд по перекрестку улиц Холодильной и Жигулевской.

Тюменцам на три недели запретят проезд по перекрестку улиц Холодильной и Жигулевской.

Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам на три недели (с 16 октября по 9 ноября) запретят проезд по перекрестку улиц Холодильной и Жигулевской. Здесь будут выполняться работы по реконструкции тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения.

– Объехать закрытый участок дороги можно по улицам Елизарова, Минской и Харьковской, – сообщили в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

В ведомстве участников дорожного движения просят обращать внимание на знаки и заранее планировать маршрут движения.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на пересечении улиц Мельникайте и Республики изменят направление движения по полосам. Это нужно для улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения пропускной способности в этом районе.