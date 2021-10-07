На главном перекрестке Тюмени изменится схема движения. Фото: Тюмень - наш дом

На пересечения улиц Мельникайте и Республики изменят направление движение по полосам. Это надо для улучшения дорожно-транспортной обстановки и повышения пропускной способности в этом районе.

– С 30 октября при движении по улице Мельникайте со стороны Таймырской поворот налево на улицу Республики можно будет осуществить с крайней левой и средней полосы движения. Сейчас этот маневр можно сделать только с крайней левой полосы, – рассказали в департаменте дорожной инфраструктуры и транспорта.

В ведомстве участников дорожного движения убедительно просят обращать внимание на дорожные знаки и горизонтальную разметку на дороге.