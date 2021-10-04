Арестованный экс-начальник ГИБДД Александр Селюнин признался в получении 13 взяток Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении экс-начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области Александра Селюнина. Он обвиняется в четырех эпизодах преступлений по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за общее покровительство и попустительство по службе» и в девяти эпизодах преступлений по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере за незаконные действия в пользу взяткодателя».

С июня по ноябрь 2020 года обвиняемый, будучи начальником областного УГИБДД УМВД России, занялся строительством придомового комплекса около своего дома. В качестве оплаты за стройку он использовал деньги, которые получил посредник по достигнутой преступной договоренности. Она состояла в том, что посредник за деньги проставлял положительные оценки будущим водителям-мигрантам вне зависимости от результата. Общая сумма взяток составила более 600 тысяч рублей.

Сейчас обвиняемый находится в СИЗО, свою вину он полностью признал. На его имущество наложен арест на общую сумму почти 3,7 млн рублей, допрошено свыше 50 человек. В его квартире и служебном кабинете провели обыски. Вся нужная документация изъята и изучена.

Попало и взяткодателям, и посреднику: им дана юридическая оценка, все они привлечены к уголовной ответственности.