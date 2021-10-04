На тюменской трассе в ДТП пострадали пять человек, в том числе дети. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На автодороге Тюмень – Криводаново произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Здесь 19-летний водитель на «Ниве», выехав на встречку, столкнулся с ВАЗ-2115.

– Травмы получили сам нарушитель, 4- и 5-летние пассажиры «Нивы», а также 51-летний водитель и 43-летняя пассажирка ВАЗа, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что стаж вождения виновника аварии составляет семь месяцев. В настоящее время обстоятельства дорожного инцидента устанавливаются.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменец снес дорожный знак на автомобиле во время погони с ДПС. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Амурской ночью.