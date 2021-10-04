Тюменец снес дорожный знак на авто во время погони с ДПС. Фото - "ЧП Тюмень".

Тюменец снес дорожный знак на автомобиле во время погони с ДПС. Дорожно-транспортное происшествие произошло в районе улицы Амурской ночью.

– Водитель на высокой скорости проехал мимо наряда ДПС в районе улицы Интернациональной. Инспекторы начали преследовать нарушителя, пока тот не наехал на дорожный знак на улице Амурской, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Мужчина тут же выскочил из машины и бросился убегать от сотрудников ГИБДД. Он забежал за ограду ближайшего частного дома.

Авто эвакуировали на специальную стоянку. В отношении нарушителя составили материалы за повреждение дорожного знака и оставление места ДТП, передает «МегаТюмень».