В тюменском аквапарке девушка получила перелом ноги и разрыв связок

Фото: "Аквапарк "ЛетоЛето"во Вконтакте Фото: Соцсети

Череда трагических случаев в тюменском аквапарке «ЛетоЛето» на этой неделе не заканчивается. Недавно здесь от сердечного приступа умерла женщина, а на этот раз с переломом ноги и разрывом вязок из водного парка на скорой увезли девушку. Информацию об этом подтвердили в администрации аквапарка.

Инцидент произошел в понедельник, 27 сентября. Девушка скатилась с горки высотой 4,5 метра. Перед этим с ней провели инструктаж, но во время скатывания произошел удар ногой об борт, чего случиться было не должно.

Инструктор подбежал к пострадавшей и отвел в медпункт, где она просидела около часа. Позже подошла фельдшер и вызвала машину скорой помощи, на которой девушку отвезли в больницу. Рентген показал перелом ноги и разрыв связок.

В аквапарке произвели осмотр горки, с которой скатывалась уроженка Екатеринбурга, но никаких технических нарушений не обнаружили. В пресс-службе курортного заведения сообщили, что травма была получена в результате ушиба об борт аттракциона.

Напомним, недавно в том же аквапарке скатилась с самой экстремальной водной горки гостья Тюмени, и ее сердце не выдержало: 44-летняя женщина упала на месте. Попытки реанимировать не увенчались успехом: ни медик зоны отдыха, ни бригада скорой помощи не смогли откачать посетительницу. Женщина скончалась.