Снова дистанционка: в 13 тюменских школах закрыли на карантин по коронавирусу 23 класса

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла сразу на 33% по сравнению с предыдущей неделей. Из всех случаев более половины приходится на детей до 14 лет. Фото: Пресс-служба департамента образования и науки Тюменской области

Уровень заболеваемости жителей Тюменской области по сравнению с эпиднормами за неделю превысил 33%, сообщает Роспотребнадзор. Школьников снова переводят на дистанционное обучение: 23 класса в 13 школах закрыты на карантин из-за коронавируса, а около 4% классов по всему региону перешли на дистанционку из-за ОРВИ.

– В связи с отсутствием 20 процентов и более учащихся в классе по причине заболевания ОРВИ на дистанционное обучение переведены 3,8 процента от всех классов в субъекте, 3 процента учащихся временно не посещают общеобразовательные учреждения, – отметили в оперативном штабе.

Кроме того в регионе полностью закрыли на карантин три дошкольных отделения при общеобразовательных учреждениях. Частично закрыты шесть групп в четырех детских садах по причине распространения ОРВИ. Всего в области закрыто 28 групп.

Ранее kp.ru напомнил о важности вакцинации против гриппа. В Тюменскую область поставлено более 327 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день в регионе привито более 270 тысяч человек, в том числе более 79 тысяч детей.