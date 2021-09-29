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Здоровье29 сентября 2021 8:29

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на треть

Статистика приводится в сравнении с прошлой неделей
Сергей Швецов
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В Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на треть.

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла на треть.

Фото: Вадим Бегун

В Тюменской области заболеваемость ОРВИ выросла сразу на 33% по сравнению с предыдущей неделей. Из всех случаев более половины приходится на детей до 14 лет.

– Заболеваемость в основном обусловлена респираторными вирусами не гриппозной этиологии. Лучшей защитой от гриппа является вакцинация. Успеть поставить прививку нужно с сентября по ноябрь. Важно прививаться именно сейчас, чтобы избежать микстинфекции, ведь одновременное инфицирование вирусом гриппа и COVID-19 приводит к развитию более тяжелых форм респираторной инфекции и повышает риск летального исхода, – сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Всего в Тюменскую область поставлено более 327 тысяч доз вакцины против гриппа для иммунизации детского и взрослого населения. На сегодняшний день в регионе привито более 270 тысяч человек, в том числе более 79 тысяч детей.