На улице 50 лет Октября в Тюмени «Тойота» сбила 13-летнюю девочку на самокате. Фото - "ЧП Тюмень ЧС" в ВК.

На улице 50 лет Октября в Тюмени «Тойота» сбила ребенка на самокате. 13-летняя девочка пересекала нерегулируемый пешеходный переход в районе дома № 10.

По информации пресс-службы Управления Госавтоинспекции по Тюменской области, несовершеннолетняя получила травмы. По словам очевидцев, ребенка увезли на скорой. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего дорожно-транспортного происшествия.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на 91-м километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без пострадавших. Здесь внедорожник Toyota Land Cruiser сбил лося, который внезапно вышел на дорогу.