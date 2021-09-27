На тюменской трассе в ДТП с лосем пострадали люди. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 91 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без пострадавших. Здесь внедорожник Toyota Land Cruiser сбил лося, который внезапно вышел на дорогу.

– В результате дорожного инцидента пострадали два человека – 53-летний водитель и его пассажирка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД рекомендует по возможности меньше совершать ночных поездок. Ведь именно в это время чаще всего случаются ДТП с наездами на животных.