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Происшествия27 сентября 2021 9:56

На тюменской трассе в ДТП с лосем пострадали люди

Обстоятельства аварии устанавливаются
Сергей Швецов
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На тюменской трассе в ДТП с лосем пострадали люди.

На тюменской трассе в ДТП с лосем пострадали люди.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На 91 километре автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск в Ярковском районе ночью произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором не обошлось без пострадавших. Здесь внедорожник Toyota Land Cruiser сбил лося, который внезапно вышел на дорогу.

– В результате дорожного инцидента пострадали два человека – 53-летний водитель и его пассажирка. В настоящее время устанавливаются обстоятельства аварии, – сообщили в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

ГИБДД рекомендует по возможности меньше совершать ночных поездок. Ведь именно в это время чаще всего случаются ДТП с наездами на животных.