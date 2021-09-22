В Тюменской области за сутки заболело коронавирусом рекордное количество детей. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюменской области за сутки заболело коронавирусом рекордное количество детей – 42. Всего же зарегистрировано 223 случая COVID-19 (59 909 в общем).

По информации оперативного штаба Тюменской области, на 22 сентября 142 человека выздоровели (за весь период – 52 394); 24 пациента на ИВЛ (из общего числа заболевших); 45 080 человек остаются под медицинским наблюдением; 260 человек находятся на перевахтовке. Вакцинированы против коронавируса 594 851 человек, полный курс прошли 554 310.

За последние сутки в России выявлено 19 706 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,4% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 817 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 16 102 человека. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 333 557 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 200 625 летальных исходов, выздоровели 6 542 213 человек.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области выявили новый очаг коронавирусной инфекции. На этот раз – в Тобольске, а именно в муниципальном автономном учреждении «Центр социального обслуживания населения». Таким образом, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся три очага COVID-19.