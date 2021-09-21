В соцучреждении Тобольска выявили новый очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области выявили новый очаг коронавирусной инфекции. На этот раз – в Тобольске, а именно в муниципальном автономном учреждении «Центр социального обслуживания населения». Таким образом, на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся три очага COVID-19.

– К действующим на прошлой неделе очагам в кунчурском психоневрологическом интернате (Нижнетавдинский район, поселок Кунчур, улица Молодежная, 16) и в лайтамакской средней общеобразовательной школе Тобольского района добавился еще один очаг. В отделении временного проживания получателей социальных услуг заболели 12 человек, контактных 33 человека, – сообщили в региональном оперативном штабе.