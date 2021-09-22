В Тюмени за 60 млн рублей продают офис торгово-промышленной палаты. Фото - "Авито".

В Тюмени собственник желает продать офисное помещение, где находится торгово-промышленная палата. Сумма, которую он хочет получить после реализации недвижимости, составляет 60 миллионов рублей.

Из объявления, размещенного на одном из сайтов, следует, что часть здания площадью 470 квадратных метров расположена у набережной на первой линии в историческом центре города на улице Хохрякова, 9.

По информации продавца, этот объект находится на первом этаже кирпичного пятиэтажного дома. В офисе имеются два отдельных входа, высокие потолки, собственная кухня, переговорная и кабинетная система. Возможна продажа вместе с арендаторами. Документы для продажи готовы и оформление пройдет быстро, обещает продавец.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что выставленный на продажу старинный особняк на улице Республики, 30 подешевел сразу на 12 млн. Первоначально, в 2019 году, стоимость здания, которое является памятником архитектуры, владельцы оценили в 111 млн, однако позже дом подешевел до 90 млн. Теперь его цена составляет 78 млн рублей.