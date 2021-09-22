В Тюмени выставленный на продажу старинный особняк подешевел сразу на 12 млн. Фото: c cайта 2ГИС

В Тюмени выставленный на продажу старинный особняк на улице Республики, 30 подешевел сразу на 12 млн. Первоначально, в 2019 году, стоимость здания, которое является памятником архитектуры, владельцы оценили в 111 млн, однако позже дом подешевел до 90 млн. Теперь его цена составляет 78 млн рублей.

Из объявления, размещенного на одном из сайтов по продаже недвижимости, следует, что площадь двухэтажного здания – 1596 квадратных метров, есть большой гараж и подвал. Однако имеется и обременение – охранный ордер пользователя объектами культурного наследия, ранее выданный комитетом по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области.

Отметим, что дом был построен два века назад и принадлежал купцам Воробейчиковым. Это образец исторической каменной застройки одной из центральных улиц Тюмени. Последний раз здание реставрировали 13 лет назад.