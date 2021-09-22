На тюменской трассе машина перевернулась на крышу, пострадала девушка. Фото - "ЧП Тюмень ЧС".

На трассе Тюмень – Ханты-Мансийск случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии пострадала девушка, она получила различные травмы.

По предварительным данным, водитель Ford Focus не справился с управлением. Автомобиль отбросило сначала на металлическое ограждение, а затем на бетонное, он перевернулся.

– Это произошло по вине другого автомобилиста. Неустановленный водитель при перестроении создал помеху для движения иномарки. Сейчас эту информацию проверяют сотрудники ГИБДД, – добавили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Мельникайте в Тюмени около трех часов ночи произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. «Мерседес», который уходил от преследования, врезался в бетонное ограждение и столб.