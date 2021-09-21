В Тюмени «Мерседес» превратился в автохлам после гонки с ДПС. Скриншот из видео.

На улице Мельникайте в Тюмени около трех часов ночи произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие. «Мерседес», который уходил от преследования, врезался в бетонное ограждение и столб.

– По предварительным данным, сотрудники ДПС потребовали от водителя иномарки остановиться для проверки документов, но он проигнорировал требование, так как не имеет водительских прав. Во время погони молодой человек спровоцировал аварию, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

В ведомстве добавили, что в результате дорожного инцидента пострадали двое 27-летних мужчин. Водителя немецкой иномарки госпитализировали в больницу.