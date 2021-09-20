«Вышел весь в крови, чтобы добить». В Тюмени мужчина исполосовал свою хаски ножом

В Тюмени мужчина исполосовал свою хаски ножом. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

Тюменец исполосовал свою собаку породы хаски ножом. Инцидент, о котором рассказала местная жительница Елизавета Эстрайх, произошел в доме №67 по улице Волгоградской.

– Мужчина в состоянии алкогольного опьянения напал с ножом на свою собаку. Как выяснилось, он её не раз терял и бил. Нанёс ей множество колото-резаных ран. Животное каким-то образом выбежало на улицу, но её хозяин вышел весь в крови и с ножом в руке на улицу, чтобы, видимо, её добить. Очевидцы не позволили этому случиться, – рассказала тюменка.

Она добавила, что после нападения хозяина хаски была в очень плохом состоянии, ее сразу же отвезли в ветеринарную клинику, где ей спасли жизнь. В настоящее, по словам Елизаветы, на мужчину написано заявление в правоохранительные органы: «Ждём дальнейших действий».

Фото - паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Она отметила, что теперь собаке требует пятидневная реабилитация. К слову, каждый день содержания в клинике обходится порядка четырех тысяч рублей.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что чудовищная трагедия произошла во дворе дома №60 по ул. Харьковской. Женщина перерезала своей собаке горло и выкинула её умирать на улицу. По словам волонтеров, во дворе в это время находились дети. Неравнодушные люди и волонтеры доставили собаку в клинику, где она и скончалась. Несмотря на то, что ветеринары сделали ей операцию, пес умер от большой кровопотери.