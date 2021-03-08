В Тюмени на Харьковской женщина перерезала горло собаке на глазах у детей

Чудовищная трагедия произошла в Тюмени вчера, 7 марта, во дворе дома №60 по ул. Харьковской. Женщина перерезала своей собаке горло и выкинула её умирать на улицу. Об этом сообщили волонтеры группы помощи животных «Четыре лапы».

По словам волонтеры, во дворе в это время находились дети. Неравнодушные люди и волонтеры доставили собаку в клинику, где она и скончалась. Несмотря на то, что ветеринары сделали ей операцию, пес умер от большой кровопотери.

Хозяйкой собаки предположительно является многодетная мать, которая ведет «аморальный образ жизни», сообщает портал "Мегатюмень". Заявление по факту убийства животного подано в полицию, комментарий от пресс-службы УМВД ожидается.