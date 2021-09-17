Любительская команда из Тюменской области открывает 11-й сезон Ночной хоккейной лиги

17 сентября стартует новый сезон Ночной хоккейной лиги. В этот день начинается региональный чемпионат в Тюменской области в дивизионе «Лига Надежды», который откроют тюменские спортсмены. Местная «Тура» сыграет с командой «Атлант» из Ялуторовска.

На день позже, 18 сентября, чемпионат начнется и в столице. Москва в этом году стала лидером по количеству заявленных команд и игроков, которые решили принять участие в турнире, – 106 спортивных коллективов и около 2 600 участников, что почти в два раза превышает показатели предыдущего спортивного сезона.

Как отмечает региональный представитель столичной лиги Григорий Бахмутов, наращивание числа команд и игроков во всех дивизионах способствует тому, что спортивный сезон станет более продолжительным и богатым на события. Увеличение сроков проведения чемпионата вызвано дополнительными розыгрышами для тех команд, которые не смогут достойно показать себя на первых стадиях игр на выбывание. Такие коллективы будут принимать участие в утешительных турнирах.

Гендиректор Ночной хоккейной лиги, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Касатонов отметил, что в этом году в первый раз за все время существования Ночной хоккейной лиги заработает дивизион «Любитель 50+», в котором будут принимать участие спортсмены старше 50 лет, ранее не имевшие опыта игры в профессиональных хоккейных командах.

Касатонов подчеркивает, что руководство лиги старается обеспечить всем участникам как можно больше возможностей. Так, формирование нового дивизиона даст возможность новым игрокам вступить в равную борьбу с противниками из других команд.

Глава Ночной хоккейной лиги также затронул тему изменения правил игры. Теперь хоккеисты за две минуты до финального свистка не смогут выбросить шайбу из своей зоны в чужую, если перед этим маневром не передадут пас другому члену своей команды.

По заявлению Касатонова, в рамках проведения всех игр турнира приоритетное внимание уделяется соблюдению мер безопасности. Так как ситуация с заболеваемостью коронавирусом в разных регионах страны по-прежнему нестабильна, организаторы тщательно заботятся о том, чтобы не допустить случаев заражения на стадионах. Благодаря такому контролю на сочинском фестивале хоккея, который был организован при поддержке Ночной лиги, не было зафиксировано ни одного случая заражения COVID-19.