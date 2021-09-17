Тюменские энергетики прошли обучение по работе под напряжением

Фото - "Россети Тюмень".

Семь бригад энергетиков «Россети Тюмень» получили доступ к работе на электросетевом оборудовании без снятия напряжения. После пройденного обучения линейный персонал готов к проведению срочных и плановых ремонтов в сетях до 1 000 вольт по специальной технологии – без отключения электроэнергии у потребителей.

Современный метод работы, позволяющий выполнять ремонт без отключения электричества, имеет множество преимуществ. Помимо того что потребители не испытывают дискомфорта при проведении работ на электросетевом комплексе, специалистам не приходится тратить время на отключение оборудования, заземление и подготовку рабочего места. Порой эти действия занимают больше времени, нежели сам ремонт. Кроме того, новая технология значительно снижает операционные затраты электросетевой компании, как и риск электротравматизма, поэтому ее считают наиболее безопасной.

По итогу новую технологию освоил 21 специалист энергокомпании. Каждый сотрудник ознакомился с порядком организации и выполнения работ без снятия напряжения на воздушных линиях 0,4 – 1 кВ, в электроустановках до 1000 В, изучили информацию по средствам защиты и оформлению документов по выполненным поставленным задачам.

– Мы прошли полный курс обучения по новой и очень интересной программе и узнали, как проводить работы под напряжением без отключения потребителей на воздушных, кабельных линиях электропередачи и распределительных устройствах до 1000 В. Действительно, для нас, работников компании, впервые сталкивающихся с необходимостью «вступить в контакт» с рабочим напряжением, присущи некоторые затруднения психологического характера. Однако после прохождения необходимого обучения барьер снимается полностью, – отметил мастер группы технологического присоединения Тюменских электрических сетей Шавкат Бурганов.

В дополнение к проведенному обучению профильные бригады получили комплекты специальных инструментов и современные изолирующие приспособления отечественного производства. Суммарно во внедрение новой технологии проведения ремонтных работ без снятия напряжения в текущем году энергокомпания вложила 700 тысяч рублей.

В ближайшие два года планируется внедрить работы под напряжением на всей территории обслуживания. Так, кроме ремонта, энергетики смогут проводить наладку сетей уличного освещения и обновлять систему учета электроэнергии без отключения электричества.