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Политика17 сентября 2021 14:48

Сергей Корепанов призвал тюменцев голосовать на выборах

И таким образом выполнить свой гражданский долг
Сергей Швецов
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Сергей Корепанов призвал тюменцев голосовать на выборах.

Сергей Корепанов призвал тюменцев голосовать на выборах.

Сергей Корепанов призвал тюменцев голосовать на выборах депутатов Государственной думы РФ и областного парламента седьмого созыва. Сам спикер регионального парламента выполнил свой гражданский долг на избирательном участке № 2269 в школе № 40. Он пришел в первый день выборов – 17 сентября. Всего же мероприятие будет проходить в течение трех дней – того требует сложившаяся эпидемиологическая обстановка.

– Любые выборы – важное политическое событие в жизни страны и всех ее субъектов Выборы депутатов Государственной думы РФ – значимая веха в современной политической истории. Госдума РФ теперь наделена дополнительными государственными полномочиями, связанными с формированием федерального правительства, а значит, будет нести ответственность за его состав и политику, которую оно будет проводить, – отметил член фракции «Единая Россия».

Также Сергей Корепанов заявил, что Тюменская область – единственный субъект в Российской Федерации, в котором представительный орган формируется из депутатов от трех территорий. Именно поэтому важно, чтобы в составе регионального парламента были те, кто умеет вести открытый диалог и, учитывая интересы других, строить добрые, конструктивные взаимоотношения с исполнительными органами власти Тюменской области, Югры и Ямала.

По его словам, трехдневное голосование – хорошая форма проведения выборов, которая позволяет не допустить большого скопления людей на избирательных участках. Тем меньше вероятность заражения коронавирусной инфекцией. Избиратели могут спокойно ознакомиться с бюллетенями в кабинке, изучить их и отдать свой голос за тех, кому доверяют.

– Когда выборы проводятся в течение трех дней, у избирательной комиссии есть возможность проанализировать, кто из избирателей не пришел на участок и почему это произошло. И если человек маломобилен или нездоров, выехать к нему на дом, – комментирует народный избранник.

По мнению Корепанова, каждый житель Тюменской области, Югры и Ямала должен принять участие в голосовании: «Призываю всех прийти на избирательные участки, проявить ответственность и выполнить свой гражданский долг».

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что Александр Моор проголосовал на выборах. Губернатор Тюменской области пришел на свой избирательный участок, расположенный в средней школе № 69. Перед входом на участок он прошел все процедуры, необходимые для предотвращения распространения коронавируса.

– От каждого зависит, какими будут законодательные органы. Нам всем важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными, – заявил глава региона.