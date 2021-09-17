Александр Моор проголосовал на выборах: «От каждого зависит, какими будут законодательные органы». Фото - "Тюменская линия".

Александр Моор проголосовал на выборах. Губернатор Тюменской области пришел на свой избирательный участок, расположенный в средней школе № 69. Перед входом на участок он прошел все процедуры, необходимые для предотвращения распространения коронавируса.

– От каждого зависит, какими будут законодательные органы. Нам всем важно, чтобы они работали вдумчиво и грамотно, а люди, которые представляют там наши интересы, были компетентными и, что очень важно, неравнодушными, – заявил глава региона.

Александр Моор отметил, что проведение выборов в течение трех дней удобно для избирателей, ведь в таких условиях необходимость принять участие в голосовании не вступает в противоречие с личными и семейными планами.

Кроме того, губернатор принял участие и в голосовании по выбору проекта стелы в честь присвоения Тюмени почетного звания «Город трудовой доблести». Оно проходит на всех избирательных участках областной столицы.