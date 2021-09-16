В тюменской Зареке «распечатают» родники на дне Тихого озера. Фото предоставлено "КП".

В тюменской Зареке застройщик планирует очистить озеро Тихое и «распечатать» родники, которые будут естественным образом питать водоем. Специалисты борются с заболоченностью, чтобы в будущем жильцы домов могли полноценно наслаждаться нахождением у воды.

Как рассказали в «Бруснике», на сегодняшний день озеро разделили на два водоема, попеременно осушая его части. После этого с помощью специальных механизмов отфильтруют около 20 тысяч кубометров донных отложений и перезапустят систему естественного наполнения озера.

– Озеро было лишено притока воды, что стало причиной заболоченности. На дне Тихого находятся несколько десятков родников, которые мы «распечатаем». Они вместе с расположенными в близлежащей застройке дождевыми садами будут естественным образом питать водоем, – сообщил директор компании в Тюмени Виктор Корчагин.

После очистки дна средняя глубина озера составит около двух метров. Как утверждают специалисты Российского экологического общества (они тоже участвуют в проекте ревитализации водоема), это позволит защитить озеро от промерзания и сохранит в нем жизнь. Следующей весной, после того как все работы завершатся, сотрудники компании запустят в озеро рыбу.

Отметим, что в Зареке благодаря застройщику появится парк с выходами к воде, биоплато, смотровые площадки, а также пешеходные и велосипедные дорожки.