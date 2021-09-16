В Тюмени поисково-спасательный отряд набирает добровольцев. Фото - "Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Тюменской области" в ВК.

В Тюмени поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» набирает добровольцев. Необязательно иметь особые навыки и специальное оборудование, нужно лишь желание помогать людям и быть старше 18 лет.

«Нужна любая помощь, от работы в Сети, прозвона больниц до расклейки ориентировок и выезда на место. Ты можешь спасти жизнь даже не выходя из собственного дома!» – говорится в сообщении.

Чтобы попасть в отряд, нужно первым делом заполнить анкету. Ее можно найти здесь.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что семь человек нашли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в феврале 2021 года. Поисковикам пришло 12 заявок, один человек не найден, две заявки не подтверждены.

КСТАТИ

Отряд работает с заявками на поиск пропавших людей любого возраста и вне зависимости от того, где пропал человек. Исключение – криминальные истории, семейные разборки и поиск должников.