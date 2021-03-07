В феврале поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли семь пропавших тюменцев. Фото: ЛизаАлерт

Семь человек, к счастью живых, нашли волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» в феврале 2021 года. По данным издания «Тюменская область сегодня», поисковикам пришло 12 заявок, один человек не найден, две заявки не подтверждены.

Поисковики поблагодарили жителей Тюменской области за помощь и неравнодушие к поискам пропавших земляков. Добровольцы предлагают жителям вступить в ряды волонтеров, чтобы спасти чью-то жизнь.

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Заявки на поиск принимаются по телефону горячей линии для всех субъектов РФ: 8-800-700-54-52 или на сайте поискового отряда. Отряд работает с заявками на поиск пропавших людей любого возраста и вне зависимости от того, где пропал человек. Исключение – криминальные истории, «семейные разборки» и поиск должников.