Школьники Тюменской области выяснили, кто лучше разбирается в безопасном поведении в Сети

14 сентября школьники Тюменской области выяснили, кто из них лучше всего разбирается в безопасном поведении в Сети. В игровом формате игры «Что? Где? Когда?» подростки разбирались с вопросами безопасности в интернет-пространстве. На протяжении двух лет, с 2019 по 2021 годы, в рамках проекта "Крепкая семья" для учеников 7-8 классов общеобразовательных учреждений муниципальных образований Тюменской области проходила интеллектуальная игра «Жизнь в виртуальном мире и кибер-безопасность». В качестве яркого завершения полного цикла Игр 14 сентября 2021 года состоялся «Большой кубок» - одновременная игра с учениками всех школ-победителей на звание Победителя Тюменской области. Автор проекта игр, депутат Тюменской областной Думы Елена Кашкарова объясняет:

- Нашей задачей было донести до подростков информацию о безопасном использовании интернет-ресурсов. И еще не придумали лучший формат для обучения, чем игра. Размышляя, анализируя и выдвигая, порой даже самые фантастические версии ответов на вопросы, ребята навсегда запомнят правильные ответы. Это будут те решения, до которых они дошли сами, и уже точно не забудут, как действовать в той или иной ситуации.

Всего в игре участвовали 126 учеников 7-9 классов из 21 муниципального образования области. Всем участникам будут вручены грамоты, а победителям - дипломы, кубок и подарки. Отдельно хочется отметить команду победителей «Дети планеты» - ими стали школьники Викуловской СОШ №1 Шабанин Артем, Котлярова Александра, Алиферкина Александра, Каренгин Анатолий, Плотников Александр, Плесовских Полина.