Тюменцам, чьи квартиры залило кипятком во время подачи тепла, объяснили, как их будут расселять. Фото: Тюмень - наш дом

Тюменцам, чьи квартиры в доме № 3 на улице Орджоникидзе залило кипятком во время подачи тепла, объяснили, как их будут расселять. Впрочем, не только их, а вообще всех жильцов – ведь здание признали зоной вероятной ЧС, к тому же оно еще в 2016 году признано аварийным. Сейчас все коммунальные ресурсы в здании отключены, доступ к нему ограничен.

– Жителям надо подготовить документы для получения компенсации за наём жилья. Его оплата, а также услуги риелторов компенсируют из бюджета на основании заключенных договоров. Суммы рассчитают исходя из средней стоимости аренды жилья в этом районе. Пока жильцы занимаются поиском съемной квартиры, они могут остаться в гостинице, – рассказали в пресс-службе администрации города. Кстати, такой возможностью воспользовались трое из 35 жителей (один из них – ребёнок).

В ведомстве подчеркнули, что процедура расселения прописана в законодательстве. Так, после принятия решения о расселении дома администрация письменно уведомит об этом всех собственников. Затем издадут распоряжение об изъятии жилых помещений и земельного участка под аварийным домом. После этого проведут оценку каждой квартиры.