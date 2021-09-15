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Происшествия15 сентября 2021 10:23

Тюменцу, который догнал сбившего мальчика водителя, вручили благодарность

Сейчас ГИБДД проводит административную проверку по факту ДТП
Сергей Швецов
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Тюменцу, который догнал сбившего мальчика водителя, вручили благодарность.

Тюменцу, который догнал сбившего мальчика водителя, вручили благодарность.

Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени временно исполняющий обязанности начальника местного управления Госавтоинспекции Андрей Миллер вручил благодарность Всеволоду Новикову. На днях он самостоятельно задержал водителя, который уехал с места ДТП после наезда на семилетнего мальчика.

– Это нормальный мужской поступок. Здорово, что молодые люди с активной жизненной позицией оказывают содействие ГИБДД в задержании нарушителей дорожного порядка, – заявил на разводе полка ДПС Миллер.

В ведомстве уточнили, что в настоящее время ГИБДД проводит административную проверку по факту ДТП с участием школьника. Его сбил на перекрестке не имеющий права управления транспортом 20-летний водитель на автомобиле «Лифан». Сотрудники желают первокласснику побыстрее поправиться и вернуться к школьным занятиям.