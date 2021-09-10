В Тюмени водитель сбил первоклассника и пытался «замять» дело с мамой. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени водитель без прав сбил первоклассника на пешеходном переходе на перекрестке улиц Чаплина и Демьяна Бедного и пытался скрыться. Однако далеко уехать не смог – его задержал очевидец ДТП – местный житель Всеволод Новиков.

– Пешеходы стали переходить улицу на зеленый сигнал светофора, когда со стороны улицы Демьяна Бедного поехал автомобиль, я стал сигналить водителю, но он не остановился и сбил мальчика, а потом уехал. Я резко развернулся и начал погоню. Буквально через 500 – 700 метров его догнал, перегородил дорогу, вышел и сказал, чтобы он вернулся на место ДТП, и проводил до места аварии, – рассказал Новиков.

20-летний водитель «Лифана» пытался «замять» дело с мамой школьника, заявив, что у мальчика нет перелома. Однако медики утверждают обратное – у юного тюменца сломана нога, и о походе в школу на время придется забыть.

Кстати, ранее мужчину привлекали к административной ответственности за езду без прав в 2018 году и в мае этого года. Также его наказывали на езду на автомобиле без госномеров и за незаконную тонировку.