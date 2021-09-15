«Холодильник размораживается, лифт не работает». В Тюмени жильцы дома почти сутки сидят без света

В Тюмени жильцы дома почти сутки сидят без света. Фото: Вадим Бегун

В Тюмени жильцы дома № 212 по улице Республики почти сутки сидят без света. Его отключили еще вчера вечером, и до сих пор не дали.

«Вчера вечером отключилось электричество, дома темно, холодильник размораживается, лифт не работает, в подъезде и на лестнице тоже света нет. В компании, этим заведующие, дозвониться нереально (да и поздно, наверное, было). Надеялся, что к утру включат, но ошибался», – такое сообщение оставил горожанин в местном паблике в социальной сети «ВКонтакте».

Оказалось, что виной тому стало затопление водой электрощитка. Дело в том, что вчера в доме произошел порыв труб. "Работы по восстановлению электроснабжения управляющая компания планирует завершить сегодня до 13.00", – заявили в пресс-службе администрации города Тюмени.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что в Тюмени дом №3 по улице Орджоникидзе, который залило кипятком во время подачи тепла, признали зоной вероятной ЧС. Подробнее о коммунальной аварии рассказал директор департамента городского хозяйства Семён Тегенцев. По его словам, при запуске системы теплоснабжения в доме прорвало ветхие сети. Если говорить точнее, авария произошла на трубе диаметром 50 миллиметров. Затопило более половины квартир.