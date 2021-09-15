В Тюмени осудили омоновца, после спарринга с которым новобранец стал инвалидом. Фото: Ольга Крыльцова

В Тюмени, наконец, завершился процесс по уголовному делу в отношении бывшего командира отделения отряда особого назначения Владимира Бутры. Сам мужчина вину так и не признал, заявив, что никаких противоправных действий он не совершал.

– Суд признал его виновным и назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы. Ему два года нельзя занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти и организационно – распорядительных полномочий в данных органах, – сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда, добавив, что отбывать наказания Бутра будет в исправительной колонии общего режима.

Напомним, в ноябре 2014 года 23-летний новобранец ОМОНа получил тяжелую черепно-мозговую травму во время «спарринга» с командиром отделения Владимиром Бутрой. Потерпевший стал инвалидом первой группы.

Из пресс-релиза местной прокуратуры следует, что во время поединка экс-командир отделения бил молодого человека руками и ногами по голове и телу. После спарринга бойцу стало плохо, его на скорой доставили в больницу, где выполнили экстренную операцию на головном мозге.