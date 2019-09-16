2019-09-16T14:20:43+03:00
Происшествия

Экс-командир тюменского отделения ОМОН осужден за спарринг с новобранцем

Парень после боя стал инвалидом
Вадим Бегун
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В Тюмени на 4 года условно осудили ОМОНовца за спарринг с новичком. Фото - pixabay.com.В Тюмени на 4 года условно осудили ОМОНовца за спарринг с новичком. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени вынесен приговор по уголовному делу в отношении бывшего командира отделения отряда особого назначения. Мужчину признали виновным в превышении должностных полномочий, совершенных с применением насилия, которое повлекло тяжкие последствия.

– В конце ноября 2014 года обвиняемый, не имея законных оснований с нарушением правил проведения тестирования по выявлению морально-волевых качеств кандидата на службу в спецподразделение, провел тренировочный рукопашный бой с вновь назначенным 23-летним бойцом ОМОН. Во время поединка экс-командир отделения бил молодого человека руками и ногами по голове и телу. После спарринга бойцу стало плохо, его на скорой доставили в больницу, где выполнили экстренную операцию на головном мозге, – рассказали в пресс-службе прокуратуры по Тюменской области.

Позже выяснилось, что потерпевшему получил закрытую черепно-мозговую травма, из-за которой в мозге произошло кровоизлияние. Молодой человек стал инвалидом первой группы.

Суд назначил подсудимому 4 года лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Также мужчина на два года лишен права занимать должности начальствующего состава в органах внутренних дел России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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