В Тюменской области в школе выявили новый очаг коронавируса. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

В Тюменской области на сегодняшний день на контроле местного управления Роспотребнадзора находятся два очага коронавирусной инфекции. Заболевших выявили в Кунчурском психоневрологическом интернате и в Лайтамакской средней общеобразовательной школе Тобольского района.

– В интернате заболело 12 человек, контактных – 163. В школе 17 заболевших, контактных – 45 человек, – рассказали в оперативном штабе Тюменской области, добавив, что очаг в Антипинском НПЗ закрыт.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на карантин из-за коронавируса ушли 30 групп в 20 детских садах. Заболевших насчитали 25 человек, еще 629 – контактных. Не обошел COVID-19 и школы. Так, в двух общеобразовательных учреждениях региона закрыли три класса, здесь новой коронавирусной инфекцией заразились 11 человек, контактных – 52.