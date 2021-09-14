В Тюмени «Хонда» с малышкой в салоне не смогла разъехаться с «Лексусом». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Федюнинского, 64 в Тюмени столкнулись «Хонда» и «Лексус». По предварительным данным, водитель первого автомобиля не уступил право проезда второй иномарке, когда выехал на главную дорогу.

– Травмирована 29-летняя пассажирка «Хонды». Также в больницу для обследования направили полуторагодовалую девочку. Она находилась в этой же машине в детском автокресле. Обстоятельства ДТП выясняются, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на Тобольском тракте в Тюмени рано утром произошла серьезная авария. Здесь столкнулись два автомобиля – Lada X-RAY и Mitsubishi. Разбитые машины перекрыли часть дороги, ведущей на выезд из областной столицы. Сотрудники ГИБДД вручную регулировали движение транспорта.