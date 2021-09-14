В серьезном ДТП на Тобольском тракте в Тюмени пострадали три человека. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

На Тобольском тракте в Тюмени рано утром произошла серьезная авария. Здесь столкнулись два автомобиля – Lada X-RAY и Mitsubishi.

Разбитые машины перекрыли часть дороги, ведущей на выезд из областной столицы. Сотрудники ГИБДД вручную регулировали движение транспорта.

– По предварительной информации, одна из машин выехала на встречную полосу. В результате инцидента пострадали три человека – оба водителя и один пассажир, – рассказали в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Всех пострадавших госпитализировали. В настоящее время автоинспекторы выясняют обстоятельства случившегося дорожно-транспортного происшествия.