Число заболевших коронавирусом в Тюмени на 14 сентября 2021 года увеличилось на 222 человека, 27 скончались. Фото: Пресс-служба департамента здравоохранения Тюменской области

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Тюмени на 14 сентября 2021 года. Количество заболевших увеличилось на 222 и составило 58 140 человек, 27 скончались.

За последние сутки в России выявлено 17 837 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 6,5% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксирован 781 летальный исход. За сутки в России полностью выздоровели 15 907 человек. Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 176 085 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 194 249 летальных исходов, выздоровели 6 418 033 человека.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что в Тюменской области на карантин из-за коронавируса ушли 30 групп в 20 детских садах. Заболевших насчитали 25 человек, еще 629 – контактных. Не обошел COVID-19 и школы. Так, в двух общеобразовательных учреждениях региона закрыли три класса – здесь новой коронавирусной инфекцией заразились 11 человек, контактных – 52.