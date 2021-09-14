В Тюмени продолжается регистрация на проект «Сфера развития для самозанятых». Фото предоставлено "КП".

В Тюмени продолжается регистрация на проект «Сфера развития для самозанятых». В этом году планируется 3 направления: для безработных, для студентов и для представителей бьюти-индустрии. Сфера развития – это 2 месяца регулярных MASTERMIND – встреч самозанятых. Программа является частью федерального проекта «Поддержка самозанятых граждан».

Подробнее о проекте

MASTERMIND-формат – это регулярные встречи, на которых каждый участник группы из 10 человек рассказывает, насколько эффективно прошла его неделя, а другие члены команды дают обратную связь по запросу. Запуск проекта состоялся еще 18 августа. Первый набор из 30 участников уже улучшает свои навыки и знания для развития себя и бизнеса. К первой рабочей встрече каждый участник ставит себе цель на проект по технологии SMART.

Отвлеченные рассуждения на встречах не приветствуются. Выступающий ставит себе новые задачи на неделю. Практика показала, что плановый прирост в бизнесе 200 – 800%.

Об эффективности формата рассказывает куратор проекта Юлия Берсенева:

– На сегодняшний день уже запущен очередной поток проекта. Начали работу 3 группы: интенсивная работа со всеми участниками – полным ходом. Формат MASTERMIND эффективен, потому что это не обучающий семинар, а реальная практика. Предприниматели ежедневно действуют, а мы можем их направить, скорректировать цели, помочь увидеть верное направление.

Результаты проекта

Юлия Похожаева искала единомышленников в сети: она спросила у своих знакомых, кто поможет открыть бизнес. На помощь ей пришли члены «ОПОРЫ РОССИИ». Сейчас тюменка разрабатывает совместно с экспертами бизнес-план своего семейного кафе у дома. Именно благодаря проекту «Сфера развития» Юлия бесплатно получила консультацию бизнес-психолога и смогла решиться на открытие своего бизнеса.

– Я поняла, чем я хочу заниматься и почему. Узнала, что есть такие организации, которые могут прийти на помощь, подсказать, направить, дать ответ. Даже если ответа на какой-то вопрос у них нет, то они подскажут, кто точно сможет помочь. У меня уже есть несколько вариантов названия кафе, и я на следующей встрече обязательно расскажу об этом коллегам в группе, – рассказывает она.

В проекте работает система отчётов, поощрений и штрафов, что помогает соблюдать дисциплину и получать качественную обратную связь каждый день. Каждый участник знает, что если он пропускает 2 еженедельные встречи подряд, то при отсутствии уважительных обстоятельств он выбывает из проекта. В ходе «Сферы развития для самозанятых» команды соревнуются между городами, группами, участниками в рамках балльной системы. Предпринимателям соревновательный момент дает возможность развивать не только свой бизнес и бизнес своей группы, но и регион, страну.

У каждой группы есть куратор – предприниматель с опытом. Также из состава команды выбираются: модератор – главный по отчетам и контролю; финансист – отвечает за назначение и сбор штрафов, хранение накопившейся суммы; «таймермен» – следит за временем выступления каждого участника и корректирует направление дискуссии.

Дополнительно по запросу самозанятые могут получать мастер-классы от профильных экспертов по маркетингу, финансам и другим направлениям.

Председатель производственного комитета Тюменского регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» и директор ООО «СпецТарКонструкция» Андрей Витовский выступает в качестве эксперта на встречах.

– Работать с самозанятыми мне понравилось, потому что у аудитории есть запрос. Они стоят на старте, и поэтому правильное построение бизнеса в зачатке позволит сразу сформировать быстрорастущее и крепкое дело, – рассказывает он о своих впечатлениях от проекта. – Я стараюсь преподносить только проверенный контент, чтобы путь от старта бизнеса до стабильной прибыли был максимально коротким, а рост молодой компании стабильным и предсказуемым.

Зарегистрироваться на проект можно на сайте «Самозанятые72.рф». Задайте любые вопросы по проекту в телеграм-чате «Самозанятые72.рф».