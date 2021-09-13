В Ишиме водитель, которого ослепило солнце, сбил школьника на зебре. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На пешеходном переходе улицы Советской, 46 в Ишиме под колеса «Мазды» попал девятилетний мальчик. Дорожный инцидент произошел утром.

– 42-летний водитель японской иномарки пояснил, что его ослепило солнце и он не заметил третьеклассника на зебре. Ребенок получил ушиб. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются, – рассказали в пресс-службе Управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

В ведомстве рекомендуют водителям быть внимательнее, подъезжая к пешеходным переходам. В этом году в регионе сбиты на пешеходных переходах 32 ребенка – это на треть больше, чем годом раньше.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что на улице Суворова, 32 в Ишиме 7 сентября утром водитель на «Волге» сбил 26-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочку. Они спешили в детский сад.