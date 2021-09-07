В Ишиме водитель «Волги» сбил маму с малышкой, спешивших в детсад. Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

На улице Суворова, 32 в Ишиме сегодня, 7 сентября, утром водитель на «Волге» сбил 26-летнюю женщину и ее шестилетнюю дочку. Они спешили в детский сад.

– Мама с малышкой перебегали дорогу вне пешеходного перехода. Таким образом, женщина решила сократить дорогу. Возможно, такие нарушения происходят ежедневно по пути в детское учреждение. Обе пострадавшие получили ушибы, – рассказали в пресс-службе управления Госавтоинспекции по Тюменской области.

Сам водитель «Волги» также нарушал правила – только перевозки детей. Он вез ребенка в этот же детский сад без использования удерживающего устройства. Мужчину привлекли к административной ответственности.

Также стало известно, что в третьем часу дня на нерегулируемом пешеходном переходе на улице Республики, 30 в Ишиме ВАЗ 21099 наехал на 12-летнего школьника, который возвращался из учебного заведения домой. Подросток получил травмы. Сотрудники ГИБДД выясняют, почему 40-летний водитель не пропустил пешехода на переходе. Кстати, десять лет назад он уже был виновником ДТП.