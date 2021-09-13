Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика13 сентября 2021 11:51

Владимир Якушев рассказал об особенностях выборов 2021 года

Он заявил, что важно, чтобы на избирательных участках все было организовано с точки зрения безопасности
Сергей Швецов
КомментироватьОставить комментарий(0)
Владимир Якушев рассказал об особенностях выборов 2021 года. Скриншот из видео.

Владимир Якушев рассказал об особенностях выборов 2021 года. Скриншот из видео.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал об особенностях выборов 2021 года. Напомним, что процедура голосования в Тюменской области будет проходить с 17 по 19 сентября, впрочем, как и по всей стране.

– В Государственную думу выборы в течение трех дней будут проходить впервые. Это новшество. Естественно, что голосовать будем в период пандемии. Хотя голосование за поправки в Конституцию России проходили в таких же условиях. Очень важно, чтобы на избирательных участках всё было организовано с точки зрения безопасности и с точки зрения организации процесса. Человек должен прийти, получить все необходимые средства защиты и выполнить свой конституционный долг, – сообщил Якушев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жителям Тюменской области на осенних выборах предстоит выбрать двух депутатов Государственной думы РФ. Средний возраст кандидатов, выдвинувшихся от Тюменского региона, около 47 лет. Но свою заявку подали и молодые жители.

Смотреть видеосюжет
Особенности выборов 2021 года.
Особенности выборов 2021 года.