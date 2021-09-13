Владимир Якушев рассказал об особенностях выборов 2021 года. Скриншот из видео.

Полномочный представитель президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев рассказал об особенностях выборов 2021 года. Напомним, что процедура голосования в Тюменской области будет проходить с 17 по 19 сентября, впрочем, как и по всей стране.

– В Государственную думу выборы в течение трех дней будут проходить впервые. Это новшество. Естественно, что голосовать будем в период пандемии. Хотя голосование за поправки в Конституцию России проходили в таких же условиях. Очень важно, чтобы на избирательных участках всё было организовано с точки зрения безопасности и с точки зрения организации процесса. Человек должен прийти, получить все необходимые средства защиты и выполнить свой конституционный долг, – сообщил Якушев.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что жителям Тюменской области на осенних выборах предстоит выбрать двух депутатов Государственной думы РФ. Средний возраст кандидатов, выдвинувшихся от Тюменского региона, около 47 лет. Но свою заявку подали и молодые жители.