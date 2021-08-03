Молодые тюменцы примут участие в предстоящих выборах в Госдуму

Фото: личная страница Павла Доронина "Вконтакте" Фото: соцсети

Жителям Тюменской области на осенних выборах предстоит выбрать двух депутатов Государственной думы РФ. Средний возраст кандидатов, выдвинувшихся от Тюменского региона, около 47 лет. Но свою заявку подали и молодые жители.

Самые юные кандидаты от Тюменской области – секретарь регионального отделения партии «Новые люди» Владислав Осатюк, 1998 года рождения, и учитель химии и биологии, основатель проекта «Школа практических наук» Павел Доронин, 1989 года рождения.

– Когда мы открывали «Школу практических наук», мы хотели донести до детей, что школа может быть другой. Что учиться может быть интересно, что задача учителя не отвести урок, а помочь, научить, заинтересовать. Что ошибаться – это нормально. Теперь эта мысль превратилась в идею. Идею, с которой я иду на выборы, – комментирует Павел Доронин свое участие в выборах на личной странице в соцсетях.

В этом году в избирательных списках много молодежи. Госдума может помолодеть на целое поколение: средний возраст кандидатов-одномандатников в Госдуму – 39 лет, а действующих депутатов – 57. Так, среди лидеров федерального списка «Единой России» уполномоченный по защите прав и детей Анна Кузнецова, которой 39 лет.

В выборах участвуют и студенты. Всего 16 кандидатов-студентов выдвинулись по одномандатным округам от партии «Новые люди». На этот раз разница в возрасте удивительна: кандидаты на 18 лет моложе действующих депутатов! Но не сдаются и пенсионеры: больше всего пенсионеров, что неудивительно, в «Партии пенсионеров».

Всего по России на выборы в Госдуму выдвинулось 6 тыс. 415 кандидатов. Из них предстоит выбрать 450 депутатов, конкурс на место – 14 человек. Конкуренция предельно высока, о чем заявляют многие эксперты. Выборы депутатов в российский парламент состоятся в единый день голосования – 19 сентября 2021 года. Россияне будут голосовать три дня, начиная с 17 сентября.