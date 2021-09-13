В Тюмени в спецприемник посадили мужчину, который при задержании бился головой о стекло с криками: «Помогите, полиция!». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени в спецприемник посадили 39-летнего водителя «Бентли», который при задержании бился головой о стекло с криками «Помогите, полиция!». Там он будет отбывать административный арест сроком 14 суток.

– Суд приговорил горожанина за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции. Кроме того, автомобилиста привлекут к ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Это штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления транспортом на срок от 18 до 24 месяцев, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Ранее «Комсомольская правда» – Тюмень» писала, что тюменец в автомобиле ДПС стал срывать с полицейских погоны. Его пришлось заковать в наручники, однако даже они не усмирили буйного горожанина. При прохождении освидетельствования он попытался убежать из наркологического диспансера, запрыгнул на ограждение, свалился с него и около десяти минут бился головой в стекло, крича при этом «Помогите, полиция!».