«Бился головой в стекло, кричал «Помогите, полиция!»: в Тюмени задержали неадекватного водителя на «Бентли»

В Тюмени задержали неадекватного водителя на «Бентли». Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции по Тюменской области

В Тюмени автоинспекторы задержали «Бентли». 39-летний водитель был пьян и вел себя неадекватно.

В автомобиле ДПС мужчина стал срывать с полицейских погоны. Его пришлось заковать в наручники, однако даже они не усмирили буйного горожанина. При прохождении освидетельствования он попытался убежать из наркологического диспансера, запрыгнул на ограждение, свалился с него и около десяти минут бился головой в стекло, крича при этом: «Помогите, полиция!».

– Сотрудники ГИБДД составили на автомобилиста административные материалы за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения и за неподчинение законным требованиям сотрудников полиции, – сообщили в пресс-службе регионального управления Госавтоинспекции.

Кстати, 10 лет назад он уже отказывался от прохождения освидетельствования на алкоголь, когда его задержали на «Порше-Кайен». Из пяти штрафов за нарушение ПДД, которые на него наложены в этом году, три не уплачены.