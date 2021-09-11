Тюменка упала с одиннадцатого этажа многоэтажки в Ново-Патрушево

Фото из паблика "ЧП Тюмень ЧС" "ВКонтакте"

Сегодня, 11 сентября, в микрорайоне Ново-Патрушево случилась трагедия, свидетели которой сообщили о несчастье в социальных сетях. 53-летняя женщина упала с высоты одиннадцатого этажа многоэтажки на улице Федюнинского. Тюменка разбилась насмерть.

На месте происшествия работают следователи, проводится процессуальная проверка, сообщает Следственный комитет Тюменской области.

Подобное ЧС в Тюмени случается не впервые. Буквально пару месяцев назад очевидцы так же стали свидетелями драматичного падения с многоэтажки на улице Николая Зеленского, 17. Перед этим девушка сильно плакала, стояла на карнизе около часа. Прибывшие полицейские пытались уговорить тюменку не прыгать и вернуться в квартиру, но девушка игнорировала все слова. К сожалению, спасти ее не удалось. Через некоторое время она сорвалась и упала на асфальт. Дежурившие у дома медики сразу же бросились на помощь, но было уже поздно.